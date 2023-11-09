Шесть предметов домашнего обихода, на которых полно микробов

Губки для посуды. Исследование 2022 года, опубликованное в Journal of Applied Microbiology, показало, что на кухонных губках бактерий больше, чем на щётках. Причина этого в том, что губки, если ими пользоваться каждый день, никогда полностью не высыхают. Одна такая губка может содержать бактерий даже больше, чем людей на нашей планете.

Кухонные полотенца. Результаты одного международного исследования, проведённого в 2011 году, продемонстрировали, что кухня - самое грязное место в доме. В ходе исследования Американского общества микробиологии выяснилось также, что полотенца, которые использовались для нескольких целей, содержали бактерий больше, чем одноразовые, а на влажных полотенцах бактерий больше, чем на сухих.

Кухонная мойка. В рамках одного исследования учёные обнаружили, что в 44% домов есть фекальные колиформы (часто в кухонных раковинах, на тряпках для посуды и губках), в 15% домов - кишечная палочка (в основном в кухонных раковинах).