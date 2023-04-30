Шесть причин, почему для поддержания здоровья вы должны есть клетчатку каждый день

Шесть причин, почему для поддержания здоровья вы должны есть клетчатку каждый деньОна улучшит пищеварение и не только
Клетчатка - это разновидность углеводов, которые организм человека не может полностью усвоить. Однако благодаря ей можно регулировать сахар в крови и ощущение голода.
Есть две разновидности клетчатки. И обе полезны для человеческого организма. Среди них - нерастворимая и растворимая клетчатка.
А включить в ежедневный рацион продукты, содержащие клетчатку, стоит по следующим причинам.
Снижение холестерина. Благодаря потреблению растворимой клетчатки вы снизите уровень вредного холестерина в крови. Причём в день достаточно будет 5-10 г клетчатки.
Нормализация стула. Такой эффект достигается, прежде всего, за счёт нерастворимой клетчатки. Она увеличивает объём, размеры стула, смягчает его, помогает при запорах. Если же вы страдает диареей, то добавьте в рацион растворимую клетчатку.
Поддержание здорового веса. Продукты, содержащие много клетчатки, надолго насыщают. А ещё они могут действовать как пробиотик.
Снижение риска инсульта и болезней сердца. Потребление клетчатки способствует снижению уровня холестерина, а это благотворно сказывается на здоровье сердца и сосудов. Известно, что клетчатка хорошо влияет на нервную систему, помогает предотвратить воспалительные процессы.
Поддержание сахара в крови в норме. Благодаря здоровым продуктам с высоким содержанием клетчатки вы снизите риск развития сахарного диабета 2 типа.
Защита от рака пищеварительной системы. Клетчатка играет важную роль в профилактике заболеваний, связанных с толстым кишечником. Получить её можно из овощей, фруктов, бобовых, зерновых.
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