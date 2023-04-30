Шесть причин, почему для поддержания здоровья вы должны есть клетчатку каждый день

Есть две разновидности клетчатки. И обе полезны для человеческого организма. Среди них - нерастворимая и растворимая клетчатка.

А включить в ежедневный рацион продукты, содержащие клетчатку, стоит по следующим причинам.

Снижение холестерина. Благодаря потреблению растворимой клетчатки вы снизите уровень вредного холестерина в крови. Причём в день достаточно будет 5-10 г клетчатки.

Нормализация стула. Такой эффект достигается, прежде всего, за счёт нерастворимой клетчатки. Она увеличивает объём, размеры стула, смягчает его, помогает при запорах. Если же вы страдает диареей, то добавьте в рацион растворимую клетчатку.

Поддержание здорового веса. Продукты, содержащие много клетчатки, надолго насыщают. А ещё они могут действовать как пробиотик.