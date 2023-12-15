Шесть причин, почему утро – лучшее время для тренировок

Шесть причин, почему утро – лучшее время для тренировокРассказали об этом эксперты по фитнесу
Одно исследование 2023 года показало, что тренировки с 7 до 9 утра могут ускорить похудение и помогают избавиться от жира на животе. Хотя они могут подходить не всем, есть привычки, которые позволяют сделать ранний подъём более приятным процессом. Это планирование утренних тренировок или занятий с тренером, лёгкий белковый перекус, подготовка тренировочной одежды и спортивной сумки накануне вечером, ранний отход ко сну.
Отсутствие отвлекающих факторов. Поэтому вам ничто не помешает сосредоточиться на тренировке.
Поднятие настроения. Упражнения заставляют мозг выделять эндорфины, которые вызывают ощущение радости или восторга. Также эти гормоны дают ощущение расслабленности и спокойствия.
Улучшение качества сна. Кортизол, гормон стресса, имеет самый высокий уровень утром. Постепенно в течение дня его количество снижается. И поэтому лучше тренироваться всё-таки с утра.
Формирование полезных привычек. Утренние тренировки легче «встроить» в ежедневную рутину. Поэтому они быстрее становятся привычкой.
Мотивация делать «здоровый» выбор в течение дня. Начав день с энергичной тренировки, вы зарядитесь энергией и с большей вероятностью будете выбирать здоровую пищу.
Забота о себе. Благодаря тренировке с утра вы ставите своё здоровье и хорошее самочувствие на первое место.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.