Шесть причин, почему утро – лучшее время для тренировок

Формирование полезных привычек. Утренние тренировки легче «встроить» в ежедневную рутину. Поэтому они быстрее становятся привычкой.

Мотивация делать «здоровый» выбор в течение дня. Начав день с энергичной тренировки, вы зарядитесь энергией и с большей вероятностью будете выбирать здоровую пищу.

Забота о себе. Благодаря тренировке с утра вы ставите своё здоровье и хорошее самочувствие на первое место.

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