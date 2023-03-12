Шесть причин, почему вам тяжело избавиться от жира на животе

Уменьшить количество висцерального жира (жира на животе) может быть сложно по разным причинам. Например, из-за отсутствия физической активности или из-за неправильной диеты. Но есть и менее очевидные факторы.

Плохой сон. По словам доктора Самира Сангви, ведущего специалиста по клиническим технологиям в LloydsPharmacy Online Doctor, одно из последствий бессонницы - это увеличение веса. Когда человек не может спать, его организм вырабатывает гормон стресса кортизол. Этот гормон может заставить накапливать запасы жира на всякий случай. Кроме того, при стрессе есть хотеться может чаще.

Стресс, беспокойство или депрессия. Это может привести к тому, что человек будет есть больше пищи, которая богата углеводами. Таким образом он будет подсознательно пытаться поднять себе настроение. Ещё из-за депрессии, стресса, тревоги могут появиться нездоровые привычки: поздний отход ко сну, употребление большого количества вредной пищи и алкоголя, пропуск приёмов пищи.