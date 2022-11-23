Шесть причин принимать холодный душ регулярно

Важно, что к холодному душу нужно организм приучать постепенно. Если вы сразу включите холодную воду, то у вас может возникнуть термический шок, усилиться пульс. Кроме того, вы даже можете потерять сознание.

Первым делом нужно включить воду стандартной температуры. После этого необходимо постепенно её понижать, поливая ступни, икры, бёдра, предплечья. Лишь в самом конце можно воду направить на живот, спину, грудь.

Вот какое влияние на ваш организм окажет холодный душ.