Шесть привычек, из-за которых разрушается ваше тело

По словам автора WeChat, заказ еды на дом, онлайн-шопинг и видеоигры отрицательного сказываются на организме человека. Вот от каких привычек обязательно нужно отказаться, если вы хотите сохранить тело здоровым.

Поздно ложиться спать. Если жертвовать сном ради игр и сериалов, то это приведёт лишь к быстрому истощению организма и недосыпу. В итоге мы будем постоянно находиться в стрессе, а из-за гормонов, которые выделяются в этом случае в организме, может произойти сильное сужение сосудов и даже внезапная остановка сердца.

Пытаться восполнить недосып. На самом деле это не работает. Из-за нарушенного режима сна вы станете раздражительным, тревожным, усталым. Кроме того, из-за этого на 11 процентов повысится риск развития болезней сердца. А если так будет продолжаться долго, то это может привести к появлению диабета, рака и других болезней.