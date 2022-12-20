Шесть признаков, что у вашего ребёнка ангина

Обычно при ангине у человека не бывает чихания, кашля либо насморка. Всё это - признаки вирусной инфекции.

Детский стрептококковый фарингит может начаться с быстро прогрессирующей сильной боли в горле. Также у детей бывает лихорадка, увеличение лимфатических узлов, маленьких узлов в передней части шеи, гной на миндалинах.