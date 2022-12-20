Фитнес и здоровье
19:44, 20 декабря 2022
1 мин.

Шесть признаков, что у вашего ребёнка ангина

Будьте осторожны

У детей школьного возраста относительно часто встречается стрептококковая ангина. Эта инфекция вызывается бактериями стрептококками группы А. Редко, но бывает, что данная инфекция затрагивает кровь или мозг и вызывает серьёзное и опасное для жизни заболевание. Вот каковы симптомы ангины.

Шесть признаков, что у вашего ребёнка ангина

Фото: Luxmed

Обычно при ангине у человека не бывает чихания, кашля либо насморка. Всё это - признаки вирусной инфекции.

Детский стрептококковый фарингит может начаться с быстро прогрессирующей сильной боли в горле. Также у детей бывает лихорадка, увеличение лимфатических узлов, маленьких узлов в передней части шеи, гной на миндалинах.

Шесть признаков, что у вашего ребёнка ангина

Обязательно обратите внимание на такие признаки ангины, как быстрое появление сильной боли в горле; болезненное глотание; высокая температура тела; опухшие и увеличенные лимфатические узлы на шее; небольшие красные пятна на задней части горла, на нёбе; красные и опухшие миндалины с белыми пятнами или гноем.

Однако единственный способ точно определить, что у ребёнка стрептококковая ангина, - сдать анализы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров