Шесть признаков, что у вашего ребёнка ангина

Шесть признаков, что у вашего ребёнка ангинаБудьте осторожны
У детей школьного возраста относительно часто встречается стрептококковая ангина. Эта инфекция вызывается бактериями стрептококками группы А. Редко, но бывает, что данная инфекция затрагивает кровь или мозг и вызывает серьёзное и опасное для жизни заболевание. Вот каковы симптомы ангины.
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Обычно при ангине у человека не бывает чихания, кашля либо насморка. Всё это - признаки вирусной инфекции.
Детский стрептококковый фарингит может начаться с быстро прогрессирующей сильной боли в горле. Также у детей бывает лихорадка, увеличение лимфатических узлов, маленьких узлов в передней части шеи, гной на миндалинах.
Обязательно обратите внимание на такие признаки ангины, как быстрое появление сильной боли в горле; болезненное глотание; высокая температура тела; опухшие и увеличенные лимфатические узлы на шее; небольшие красные пятна на задней части горла, на нёбе; красные и опухшие миндалины с белыми пятнами или гноем.
Однако единственный способ точно определить, что у ребёнка стрептококковая ангина, - сдать анализы.
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