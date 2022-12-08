Признаки, что вам не хватает витамина С

Витамин С - это основное питательное вещество, в котором нуждается организм человека. Как отмечает Линдси Таллис, эксперт по здоровью в Mighty Health, суточная норма витамина С может быть разной в зависимости от пола и возраста. Так, для взрослых мужчин это 90 мг в день, а для женщин - 75 мг в день.

Чем же так опасен дефицит витамина С? Нима Маджлеси, доктор медицинских наук и директор отделения медицинской токсикологии в Университетской больнице Статен-Айленда, подчёркивает, что этот витамин помогает избежать цинги. При этом заболевании легко возникают кровотечения и синяки, плохо заживают раны и пр.

Наибольший риск столкнуться с цингой - у пожилых, у тех, кто страдает алкоголизмом, а также у тех, кто плохо питается и не получает витамин С.