Шесть продуктов, из которых вы можете получать кальций, если не любите молоко

Роспотребнадзор рекомендует потреблять в сутки взрослому - 1000 мг кальция, а пожилому (после 60 лет) - примерно 1200 мг. В среднем усваивается кальций на 20-40% от общего количества полезного макроэлемента в еде.

Кроме того, для правильного усвоения кальция в организме человека должны быть витамины D3 и К2.

Большое количество кальция находится в следующих продуктах.