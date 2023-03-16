Шесть продуктов, из которых вы можете получать кальций, если не любите молоко

Шесть продуктов, из которых вы можете получать кальций, если не любите молокоВозьмите их на заметку
Кальций - важное вещество для организма человека. Благодаря ему формируются зубы и кости, да и вообще он используется почти всеми клетками тела. И вот из каких продуктов, кроме молока, вы его можете получить.
Фото: The Globe and Mail
Роспотребнадзор рекомендует потреблять в сутки взрослому - 1000 мг кальция, а пожилому (после 60 лет) - примерно 1200 мг. В среднем усваивается кальций на 20-40% от общего количества полезного макроэлемента в еде.
Кроме того, для правильного усвоения кальция в организме человека должны быть витамины D3 и К2.
Большое количество кальция находится в следующих продуктах.
Кунжут. В 100 г таких семян - 975 мг кальция. Правда, кунжут мы едим в небольших количествах, поэтому восполнять запасы кальция при помощи этого продукта проблематично. А ещё кальций в кунжуте отлично усваивается.
Фасоль, бобы, нут. Из 100 г нута и фасоли можно получить почти 200 мг кальция. В красной фасоли при этом содержится примерно 71 мг этого элемента.
Лосось и сардины. Кальций из рыбы усваивается особенно эффективно за счёт фосфора и витамина D. Так, в 100 г сардин в консервах содержится примерно 380 мг кальция, а это - почти 38% дневной нормы.
Орехи. Больше всего кальция - в миндале: в 100 г - 273 мг. Что касается фисташек, то в 100 г этих орехов содержится как минимум 105 г кальция.
Чеснок. В 100 г этого продукта - 181 мг кальция. Надо сказать, что это - примерно 20% суточной нормы для здорового человека.
Зелень. Много кальция содержится в петрушке, шпинате, кресс-салате, листовом салате. Из 100 г петрушки вы сможете получить 138 мг кальция.
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