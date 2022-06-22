Шесть продуктов, которые сильнее всего влияют на развитие рака

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Шесть продуктов, которые сильнее всего влияют на развитие ракаМногие из них вы едите каждый день
Согласно результатам научных исследований, в 80-90 % случаев онкологические заболевания возникают из-за внешних факторов. Один из них - это диета.
Любите алкоголь или сладости? Тогда вам нужно знать, что вероятность развития рака у вас выше. Вот какие продукты способствуют появлению онкологических заболеваний.
- Обработанное мясо. Данные научных исследований говорят о том, что при частом употреблении такого мяса у человека повышается риск возникновения рака молочной железы, желудка, колоректального рака. Среди подобных продуктов выделяются салями, хот-доги, ветчина, вяленая говядина, сосиски.
- Жареная пища. Если крахмалистые продукты вроде картошки фри готовить при высоких температурах, то будет образовываться особое соединение акриламидом. Это вещество наносит повреждения ДНК и способствует гибели клеток. А если жарить слишком долго или использовать масло повторно, то количество этого соединения только увеличится. При употреблении жареных блюд в больших количествах повышается вероятность возникновения диабета второго типа и развития ожирения. Одно исследование продемонстрировало, что у мужчин увеличивается на 30-37 % риск появления рака предстательной железы, если они едят жареную пищу чаще, чем раз в неделю.
- Пережаренные продукты. В таких продуктах много канцерогенов. Для того чтобы снизить вероятность образования этих веществ, нужно готовить пищу в пароварке, мультиварке. Также относительно безопасными считаются такие методы приготовления, как варка, тушение, нагревание на медленном огне.
- Рафинированные углеводы и сахар. Известно, что такие продукты повышают уровень сахара в крови, а из-за этого увеличивается вероятность развития колоректального рака. Вместо сладких напитков, белого хлеба, белого риса лучше выбрать коричневый рис, овёс, цельнозерновые макароны и цельнозерновой хлеб.
- Молочные продукты. Риск рака увеличивается при частом употреблении сыра, молока и йогурта. Кроме того, результаты исследования, проведённого Национальным институтом рака США, показали, что из-за сливочных сыров и чеддера вероятность развития рака молочной железы повышается на 53 %.
- Алкоголь. В печени алкоголь расщепляется и превращается в ядовитое вещество ацетальдегид. Из-за него иммунная система хуже борется с заражёнными раком клетками, развивается окислительный стресс, повреждается ДНК. Также известно, что из-за спиртного у женщин повышается риск возникновения рака молочной железы.
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