Сегодня в 15:06

Шесть продуктов, которые сильнее всего влияют на развитие рака

Многие из них вы едите каждый день

Согласно результатам научных исследований, в 80-90 % случаев онкологические заболевания возникают из-за внешних факторов. Один из них - это диета.