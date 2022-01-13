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Шесть продуктов, которые точно улучшат настроение

О них рассказала диетолог
Если вы испытываете стресс, тревожность или у вас плохое настроение, то можно съесть один из продуктов, указанных в статье. Все они гарантированно помогут вам почувствовать себя лучше.
Шесть продуктов, которые точно улучшат настроение

Как отмечает диетолог Светлана Фус, есть продукты, улучшающие эмоциональное состояние. Всего их шесть.

  1. Жирная морская рыба. Благодаря омега-3 такая рыба позволит уменьшить тревожность и сделает симптомы депрессии менее выраженными. Необходимо есть рыбу хотя бы два раза в неделю, при этом лучше включить в рацион анчоус, сардину, сельдь, лосось и пр.
  1. Орехи. Эти продукты позволяет избавиться от тоскливости. А грецкие орехи сделают спокойнее и нормализуют давление.
  1. Цельнозерновые крупы. Благодаря триптофану, которых в них содержится, в организме начинает вырабатываться серотонин и меланин. Первый считается гормоном счастья, второй - гормоном сна.
Шесть продуктов, которые точно улучшат настроение
  1. Свежие и замороженные ягоды. Благодаря различным веществам (сахара, витамин C, антиоксиданты) ягоды могут снизить чувство тревоги.
  1. Молочные продукты. Сыр (твёрдый и кисломолочный) - это источник тирозина. Данная аминокислота считается предшественником гормона счастья - дофамина.
  1. Горький шоколад. Необходимо при этом помнить, что такой шоколад является калорийным продуктом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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