Шесть продуктов, которые точно улучшат настроение

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Шесть продуктов, которые точно улучшат настроениеО них рассказала диетолог
Если вы испытываете стресс, тревожность или у вас плохое настроение, то можно съесть один из продуктов, указанных в статье. Все они гарантированно помогут вам почувствовать себя лучше.
Как отмечает диетолог Светлана Фус, есть продукты, улучшающие эмоциональное состояние. Всего их шесть.
- Жирная морская рыба. Благодаря омега-3 такая рыба позволит уменьшить тревожность и сделает симптомы депрессии менее выраженными. Необходимо есть рыбу хотя бы два раза в неделю, при этом лучше включить в рацион анчоус, сардину, сельдь, лосось и пр.
- Орехи. Эти продукты позволяет избавиться от тоскливости. А грецкие орехи сделают спокойнее и нормализуют давление.
- Цельнозерновые крупы. Благодаря триптофану, которых в них содержится, в организме начинает вырабатываться серотонин и меланин. Первый считается гормоном счастья, второй - гормоном сна.
- Свежие и замороженные ягоды. Благодаря различным веществам (сахара, витамин C, антиоксиданты) ягоды могут снизить чувство тревоги.
- Молочные продукты. Сыр (твёрдый и кисломолочный) - это источник тирозина. Данная аминокислота считается предшественником гормона счастья - дофамина.
- Горький шоколад. Необходимо при этом помнить, что такой шоколад является калорийным продуктом.
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Источник: ИноСМИ