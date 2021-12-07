Шесть продуктов, улучшающих зрение

Фитнес и здоровье
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Шесть продуктов, улучшающих зрениеИх перечислили на портале Al Arabiya
Для поддержания нормального зрения необходимо особое внимание уделять своему рациону. В частности, включить в ежедневное меню продукты, положительно влияющие на здоровье глаз.
Как отмечается в статье издания Al Arabiya, сохранить зрение и избежать развития серьёзных заболеваний глаз позволят несколько пунктов. Это здоровое питание, отказ от курение, регулярное прохождение медосмотров. Также для этого можно добавить в своё меню шесть продуктов.
- Рыба. Исследования показывают, что потребление достаточного количества рыбы позволяет избежать дегенерации жёлтого пятна и глаукомы. Также жирные кислоты омега-3 можно получать из специальных добавок.
- Яйца. Яичный желток содержит цинк, зеаксантин, лютеин, витамин А. Все они положительно влияют на зрение. К примеру, витамин А защищает роговицу, цинк способствует улучшению ночного зрения.
- Морковь. Этот продукт содержит витамин А и бета-каротин. Данные вещества улучшают зрение.
- Миндаль. Витамин Е, который содержится в миндале, снижает вероятность возникновения катаракты и улучшает зрение.
- Кале. Благодаря большому количеству антиоксидантов такая капуста помогает уменьшить риск катаракты и дегенерации жёлтого пятна.
- Апельсин. В нём содержится важный для здоровья кровеносных сосудов витамин С.
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Источник: ИноСМИ