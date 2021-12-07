Шесть продуктов, улучшающих зрение

Как отмечается в статье издания Al Arabiya, сохранить зрение и избежать развития серьёзных заболеваний глаз позволят несколько пунктов. Это здоровое питание, отказ от курение, регулярное прохождение медосмотров. Также для этого можно добавить в своё меню шесть продуктов.

Рыба. Исследования показывают, что потребление достаточного количества рыбы позволяет избежать дегенерации жёлтого пятна и глаукомы. Также жирные кислоты омега-3 можно получать из специальных добавок.

Яйца. Яичный желток содержит цинк, зеаксантин, лютеин, витамин А. Все они положительно влияют на зрение. К примеру, витамин А защищает роговицу, цинк способствует улучшению ночного зрения.