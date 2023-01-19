Шесть простых действий, которые сохранят ваше здоровье после 30 лет

В 20 лет вы можете вести максимально «нездоровый» образ жизни и при этом хорошо выглядеть. А вот в 30 лет уже так не получится. Вы будете набирать вес, если станете потреблять больше калорий, чем сжигать, а ваши кости будут истончаться.

В исследовании, опубликованном в издании Current Opinion In Clinical Nutrition And Metabolic Car, отмечается, что одно из последствий возрастных изменений - это непроизвольная утрата мышечной массы, силы, функций. Называется всё это саркопенией. Известно, что после 30 лет мышечная масса уменьшается на 3-8% в каждое десятилетие, а после 60 лет эта скорость ещё больше увеличивается.

Но вы всё ещё можете кое-что сделать с этим.