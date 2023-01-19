Шесть простых действий, которые сохранят ваше здоровье после 30 лет

Шесть простых действий, которые сохранят ваше здоровье после 30 летДаже если всё пойдёт плохо
Считается, что после 30 лет здоровье начинает стремительно ухудшаться. Но наука доказывает обратное. Правда, для этого нужно следовать нескольким правилам.
Фото: American Stroke Association
В 20 лет вы можете вести максимально «нездоровый» образ жизни и при этом хорошо выглядеть. А вот в 30 лет уже так не получится. Вы будете набирать вес, если станете потреблять больше калорий, чем сжигать, а ваши кости будут истончаться.
В исследовании, опубликованном в издании Current Opinion In Clinical Nutrition And Metabolic Car, отмечается, что одно из последствий возрастных изменений - это непроизвольная утрата мышечной массы, силы, функций. Называется всё это саркопенией. Известно, что после 30 лет мышечная масса уменьшается на 3-8% в каждое десятилетие, а после 60 лет эта скорость ещё больше увеличивается.
Но вы всё ещё можете кое-что сделать с этим.
Есть больше клетчатки. Это позволит вам избежать развития болезней сердца, сахарного диабета и в целом сохранить кишечник в хорошем состоянии, уменьшите вероятность инсульта. К тому же клетчатка снижает уровень воспаления в кишечнике, а из-за воспаления могут возникнуть воспалительное заболевание кишечника и колоректальный рак. Согласно анализу 2015 года, каждые 10 г клетчатки снижают риск смертности на 10%.
Укреплять мышцы и растягиваться. Американский колледж спортивной медицины и Американская кардиологическая ассоциация советуют ходить на тренировки по укреплению мышц и гибкости два раза в неделю. Это даст вам возможность поддержать здоровье. К тому же известно, что с возрастом человек теряет мышечную массу. Также считается, что динамическая растяжка лучше, чем статическая.
Следить за сном. Сон помогает укрепить физическое и психическое здоровье человека. Плохой сон может привести к неприятным последствиям для здоровья, в том числе к повышенному риску развития диабета, гипертонии, депрессии, ожирения, возникновения инсульта или сердечного приступа. Кроме того, при недосыпе ослабляется иммунитет, ухудшается настроение, мыслительные функции, добавляет профессор Шона Халсон из Австралийского католического университета.
Много двигаться. Это абсолютно точно поможет продлить жизнь. Согласно одному исследованию, у людей, которые вели малоподвижный образ жизни, шансов умереть рано были на 60% больше, чем у активной группы. Научные исследования, опубликованные в Британском журнале спортивной медицины, показали также, что вероятность преждевременной смерти повышается на 5% с каждым дополнительным часов сидения. Поэтому просто старайтесь в целом больше двигаться.
Гулять на природе. Учёные обнаружили, что из почти 20 тысяч британцев те, кто проводил на природе в неделю более двух часов, имели стабильно более хорошее самочувствие и здоровье. Помогут в этом пространства рядом с водоёмами, парки и т.п.
Общаться с другими. Согласно метаанализу 2010 года, социальная поддержка повышает выживаемость людей на 50%. Кроме того, исследование, опубликованное в Science, продемонстрировало, что отсутствие социальных связей вредит сильнее здоровью, чем курение, ожирение и повышенное кровяное давление. Также в научных работах одиночество связывают с рядом физических и психических болезней. В том числе с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением, болезней Альцгеймера, депрессией, смертью.
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