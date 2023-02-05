Шесть простых способов похудеть, если вы только начали

Шесть простых способов похудеть, если вы только началиВам нужно будет постепенно изменить свои ежедневные привычки
Если вы действительно хотите сбросить вес, то есть несколько шагов, которые упростят вам задачу. Их назвали эксперты по питанию Лаура Бурак и Мэтт Моррис.
Фото: First Response
При похудении будьте готовы к несовершенству. Отбросьте чёрно-белое мышление и сосредоточьтесь на медленном изменении собственных привычек вместо того, чтобы считать каждый день калории.
И вот как вы можете подкорректировать свой распорядок дня.
Начинайте день со стакана воды и пейте воду в течение дня. Благодаря этому вы уменьшите тягу к пище в течение дня, подготовите тело к физической нагрузке, снизите риск употребления сладкого. Также научные исследования показывают, что при увеличении потребления воды может снизиться вес и ускориться обмен веществ.
Думайте позитивно и найдите того, кто будет вас мотивировать. Поддерживать вас может партнёр по фитнесу или по диете. Он очень поможет вам на начальном этапе, а после формирования привычки к оптимистичному мышлению вы сможете справляться и самостоятельно.
Больше двигайтесь каждый день. Важна даже 10-минутная прогулка. И это лучше, чем ничего. Моррис также предлагает установить определённое количество шагов, которое вы будете проходить каждый день. Центры по болезням и профилактике подчёркивают, что если вы пытаетесь похудеть, то физическая активность в этом играет решающую роль. При увеличении количества упражнений будет увеличиваться и количество сжигаемых калорий.
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Ешьте каждый день больше белка. Согласно общему правилу, нужно потреблять 1 г белка на массу тела. Это даст возможность ускорить метаболизм, лучше восстанавливаться после тренировок, ощущать большую сытость в течение дня.
Дважды в день употребляйте овощи и фрукты. Согласно CDC, благодаря включению в рацион большего количества овощей, фруктов (вместе с нежирным мясом, бобами, орехами) действительно можно похудеть. Вы можете просто добавлять источники белка в различные блюда.
Больше ешьте днём и меньше - в вечернее время. Помните о том, что вам нужно больше энергии днём, а еда - это и есть энергия. Поэтому после обильного ужина ваше тело будет просто получать энергии больше, чем сможет использовать.
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