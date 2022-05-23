Шесть простых способов приучить себя к здоровому питанию

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Шесть простых способов приучить себя к здоровому питаниюТак мозг быстрее привыкнет к новым блюдам
По словам Чарльза Спенса, профессора экспериментальной психологии Оксфордского университета, предпочтение человеком тех или иных продуктов зависит от того, как именно он ест приготовленные из них блюда. В этом играют роль множество факторов.
Существуют несколько методов, которые помогут мозгу быстрее привыкнуть к здоровым продуктам.
- Отказ от столовых приборов или переход к более тяжёлым приборам. На самом деле тяжёлые столовые приборы помогают увеличить ощущение сытости. То же самое происходит, когда вы едите руками.
- Приём пищи как чувственный опыт. Чарльз Спенс подчёркивает, что если обращать внимание на то, что вы едите, и употреблять пищу медленнее, то это поможет быстрее насытиться.
- «Есть» глазами при приготовлении блюд. Другими словами, нужно уделять внимание внешнему виду продуктов. Красиво оформленное блюдо, скорее всего, окажется вкуснее.
- Первый укус - самый важный. Мозг так устроен, что если вкус первого кусочка вам понравился, то и дальше вкусовые ощущения останутся такими же.
- Музыка во время еды. Научные исследования показывают, что люди пьют на 30 процентов больше, если во время этого слушают быструю и громкую музыку. Кроме того, классика и джаз помогают есть больше пикантной здоровой пищи, американский рок - больше чипсов и гамбургеров. Поэтому важно включать правильные песни, если вы слушаете музыку во время похода за покупками.
- Совместный приём пищи. Вместе с другими людьми мы едим больше. Для того чтобы в этом случае есть не так много, нужно чаще менять блюда. Поможет отвлечь от поедания слишком большого количества пищи и беседа.
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