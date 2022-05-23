Шесть простых способов приучить себя к здоровому питанию

Так мозг быстрее привыкнет к новым блюдам

По словам Чарльза Спенса, профессора экспериментальной психологии Оксфордского университета, предпочтение человеком тех или иных продуктов зависит от того, как именно он ест приготовленные из них блюда. В этом играют роль множество факторов.