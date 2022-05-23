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Шесть простых способов приучить себя к здоровому питанию

Так мозг быстрее привыкнет к новым блюдам
По словам Чарльза Спенса, профессора экспериментальной психологии Оксфордского университета, предпочтение человеком тех или иных продуктов зависит от того, как именно он ест приготовленные из них блюда. В этом играют роль множество факторов.
Шесть простых способов приучить себя к здоровому питанию

Существуют несколько методов, которые помогут мозгу быстрее привыкнуть к здоровым продуктам.

  1. Отказ от столовых приборов или переход к более тяжёлым приборам. На самом деле тяжёлые столовые приборы помогают увеличить ощущение сытости. То же самое происходит, когда вы едите руками.
  1. Приём пищи как чувственный опыт. Чарльз Спенс подчёркивает, что если обращать внимание на то, что вы едите, и употреблять пищу медленнее, то это поможет быстрее насытиться.
  1. «Есть» глазами при приготовлении блюд. Другими словами, нужно уделять внимание внешнему виду продуктов. Красиво оформленное блюдо, скорее всего, окажется вкуснее.
Шесть простых способов приучить себя к здоровому питанию
  1. Первый укус - самый важный. Мозг так устроен, что если вкус первого кусочка вам понравился, то и дальше вкусовые ощущения останутся такими же.
  1. Музыка во время еды. Научные исследования показывают, что люди пьют на 30 процентов больше, если во время этого слушают быструю и громкую музыку. Кроме того, классика и джаз помогают есть больше пикантной здоровой пищи, американский рок - больше чипсов и гамбургеров. Поэтому важно включать правильные песни, если вы слушаете музыку во время похода за покупками.
  1. Совместный приём пищи. Вместе с другими людьми мы едим больше. Для того чтобы в этом случае есть не так много, нужно чаще менять блюда. Поможет отвлечь от поедания слишком большого количества пищи и беседа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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