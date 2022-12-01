Шесть проверенных способов выглядеть моложе

Спать по 7-9 часов в день. Недостаток сна может привести к ускоренному старению. То есть у вас раньше появятся морщины, седина, снизится выработка коллагена. Кроме того, кожа у вас может стать сухой, а под глазами будут тёмные круги.

Употреблять продукты с пребиотиками и пробиотиками. Эти продукты помогут сохранить здоровье кишечника. Также они оказывают влияние на работу мозга, заставляя его вырабатывать гормоны «хорошего самочувствия». Важно употреблять, пищу, которая воздействует на пять систем организма: кровообращение, стволовые клетки (помогают в восстановлении органов), кишечный микробиом, система защиты ДНК (замедляет старение клеток), иммунитет (уменьшает воспаление, защищает от воздействия вирусов, бактерий, развития рака).