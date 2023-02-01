Шесть советов по питанию, если у вас ограниченный бюджет

Благодаря им вы сэкономите деньги

Цены на продукты сейчас довольно высокие. А тем, у кого денег не так много, приходится особенно тяжело при выборе пищи. К тому же для соблюдения здоровой диеты нужно больше средств, чем для вредных продуктов (фастфуд, обработанная пища).