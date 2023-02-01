Шесть советов по питанию, если у вас ограниченный бюджет

Шесть советов по питанию, если у вас ограниченный бюджетБлагодаря им вы сэкономите деньги
Цены на продукты сейчас довольно высокие. А тем, у кого денег не так много, приходится особенно тяжело при выборе пищи. К тому же для соблюдения здоровой диеты нужно больше средств, чем для вредных продуктов (фастфуд, обработанная пища).
Фото: Food Storage Moms
Исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что соблюдение самой здоровой диеты обойдётся где-то на 1,50 доллара дороже в день, чем самой «нездоровой». Но вы всё ещё можете постараться питаться правильно, даже с ограниченным бюджетом.
Покупайте замороженные овощи и фрукты. Такие продукты имеют более длительный срок хранения и зачастую стоят дешевле, чем свежие фрукты и овощи. К тому же их можно хранить в морозилке до полугода. А ещё замороженные варианты так же полезны, как и свежие.
Приобретайте сезонные фрукты и овощи. Обычно продаются они по более низкой цене и обычно вкуснее остальных.
Покупайте оптом. При покупке продуктов оптом или в больших упаковках вы действительно можете сэкономить. Имеет смысл приобрести таким образом семечки, орехи, сыр, цельнозерновые продукты, бобы, замороженные продукты, мясо. Причём орехи или семена лучше покупать не в расфасованном виде.
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Составьте план питания. Запланируйте, что будете есть, на неделю вперёд. Это позволит вам избежать импульсивных покупок.
Выбирайте растительный белок. Например, чечевицу, бобы. Они стоят дешевле мясных вариантов белка.
Покупайте консервы с морепродуктами. Возьмите тунца, лосось, скумбрию, анчоусы. В консервах они будут такими же питательными, как и свежие. Но обращайте внимание на содержание натрия в подобных продуктах.
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