Шесть способов избавиться от храпа

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Шесть способов избавиться от храпаО них рассказывают эксперты
Существует несколько действенных методов борьбы с храпом. О них сообщили в статье издания Daily Express эксперт по сну и генеральный директор компании Mattress Next Day Мартин Сили, специалисты портала Eachnight.com Кира Притчард и Нарван Амини.
По словам экспертов по сну, есть шесть способов избавления от храпа по ночам.
- Сон на боку. Специалист сайта Eachnight.com Кира Притчард отметила, что сон на спине способен усилить храп и остановку дыхания (обструктивное апноэ) во сне. Дело в том, что во время лежания на спине язык и другие мягкие ткани проваливаются в горло, что как раз может затруднить дыхание.
- Уменьшение потребления алкоголя. Мартин Сили, эксперт по сну, рекомендует выпивать перед сном не более одного раза в неделю. На самом деле, говорит специалист, спиртное расслабляет мышцы горла, из-за чего вероятность появления храпа увеличивается. Будет лучше, если вы станете пить больше воды, чтобы облегчить дыхание и устранить заложенность носа.
- Покупка новой подушки. Подушки собирают пыль, а также чешуйки кожи и другие вещества, что может привести к храпу. Лучше заменить подушку на ту, в названии которой указано «гипоаллергенный». Также нельзя забывать о стирке наволочек раз в неделю.
- Выполнение упражнений для укрепления мышц горла. Есть несколько вариантов таких упражнений. Нарван Амини с портала Eachnight.com советует, например, повторять каждую гласную вслух в течение трёх минут ежедневно несколько раз в день; перемещать кончик языка за верхние передние зубы и проводить по ним языком по три минуты в день; закрыть рот, сжать плотно губы и находиться в таком положении 30 секунд; открыть и переместить челюсть вправо, затем подождать 30 секунд, проделать то же самое с левой стороны; открыть рот и провести кончиком языка назад по твёрдому нёбу, причём повторить это надо 20 раз.
- Изменение рациона. По словам эксперта по сну, вечером лучше есть немного и при этом здоровую пищу. Также стоит отказаться от молочных продуктов во время ужина и отдать предпочтение лососю, тунцу, индейка, в которых содержится много белка и которые помогут предотвратить храп.
- Соблюдение некоторых правил перед сном. Необходимо каждый день ложиться спать в одно и то же время, а также отказаться от смартфона, планшета и компьютера незадолго до сна.
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Источник: Daily Express