Фитнес и здоровье
Сегодня в 16:21
2 мин.

Шесть способов избавиться от храпа

О них рассказывают эксперты
Существует несколько действенных методов борьбы с храпом. О них сообщили в статье издания Daily Express эксперт по сну и генеральный директор компании Mattress Next Day Мартин Сили, специалисты портала Eachnight.com Кира Притчард и Нарван Амини.
Шесть способов избавиться от храпа

По словам экспертов по сну, есть шесть способов избавления от храпа по ночам.

  1. Сон на боку. Специалист сайта Eachnight.com Кира Притчард отметила, что сон на спине способен усилить храп и остановку дыхания (обструктивное апноэ) во сне. Дело в том, что во время лежания на спине язык и другие мягкие ткани проваливаются в горло, что как раз может затруднить дыхание.
  1. Уменьшение потребления алкоголя. Мартин Сили, эксперт по сну, рекомендует выпивать перед сном не более одного раза в неделю. На самом деле, говорит специалист, спиртное расслабляет мышцы горла, из-за чего вероятность появления храпа увеличивается. Будет лучше, если вы станете пить больше воды, чтобы облегчить дыхание и устранить заложенность носа.
  1. Покупка новой подушки. Подушки собирают пыль, а также чешуйки кожи и другие вещества, что может привести к храпу. Лучше заменить подушку на ту, в названии которой указано «гипоаллергенный». Также нельзя забывать о стирке наволочек раз в неделю.
Шесть способов избавиться от храпа
  1. Выполнение упражнений для укрепления мышц горла. Есть несколько вариантов таких упражнений. Нарван Амини с портала Eachnight.com советует, например, повторять каждую гласную вслух в течение трёх минут ежедневно несколько раз в день; перемещать кончик языка за верхние передние зубы и проводить по ним языком по три минуты в день; закрыть рот, сжать плотно губы и находиться в таком положении 30 секунд; открыть и переместить челюсть вправо, затем подождать 30 секунд, проделать то же самое с левой стороны; открыть рот и провести кончиком языка назад по твёрдому нёбу, причём повторить это надо 20 раз.
  1. Изменение рациона. По словам эксперта по сну, вечером лучше есть немного и при этом здоровую пищу. Также стоит отказаться от молочных продуктов во время ужина и отдать предпочтение лососю, тунцу, индейка, в которых содержится много белка и которые помогут предотвратить храп.
  1. Соблюдение некоторых правил перед сном. Необходимо каждый день ложиться спать в одно и то же время, а также отказаться от смартфона, планшета и компьютера незадолго до сна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Daily Express
Новости партнеров
Новости партнеров