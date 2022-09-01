Шесть способов избавиться от "заедания" негативных эмоций

Сделать паузу. Если вы заметите, что вновь тянетесь к еде, чтобы почувствовать себя комфортно, сделайте паузу и спросите себя: что мне на самом деле нужно прямо сейчас? Это позволит вам научиться обрабатывать сложные эмоции и понять, что вам позволит почувствовать себя лучше.

Потреблять достаточное количество полезных веществ в течение дня. Зарегистрированный диетолог-нутрициолог Сара Анзловар говорит, что когда человек получает достаточно необходимых мозгу и телу веществ, он в целом лучше справляется со сложными эмоциями. При недоедании же всё наоборот.