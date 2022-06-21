Шесть странных симптомов недостатка железа в организме

Из продуктов человек может получать два вида железа. Гемовое содержится в мясе и другой пище животного происхождения и усваивается лучше, негемовое - в растительных продуктах. Также железо всасывается лучше, если употреблять животные белки и витамин С.

Почему вообще для здоровья важно поддерживать нормальный уровень железа? Благодаря этому элементу обеспечиваются кислородом ткани организма. При этом у женщин потребность в железе выше, чем у мужчин, так как они теряют за сутки примерно 2 мг этого вещества, а представители мужского пола - 1 мг.

Какие же странные симптомы могут оказаться сигналами дефицита железа?

Желание съесть что-то несъедобное. Например, картон, мел, землю и пр. Такое встречается у беременных и у детей.

Ломкие ногти необычной формы. Ногти могут иметь ложкообразную форму и легко ломаться. Правда, первый признак может указывать и на другие болезни, помимо анемии.