Шесть странных симптомов недостатка железа в организме

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Шесть странных симптомов недостатка железа в организмеОни могут появиться вместе с типичными признаками анемии
На дефицит железа могут указывать самые разные симптомы. Однако кроме вполне типичных (вроде хронической усталости), есть и довольно необычные признаки. О шести из них рассказали специалисты.
Из продуктов человек может получать два вида железа. Гемовое содержится в мясе и другой пище животного происхождения и усваивается лучше, негемовое - в растительных продуктах. Также железо всасывается лучше, если употреблять животные белки и витамин С.
Почему вообще для здоровья важно поддерживать нормальный уровень железа? Благодаря этому элементу обеспечиваются кислородом ткани организма. При этом у женщин потребность в железе выше, чем у мужчин, так как они теряют за сутки примерно 2 мг этого вещества, а представители мужского пола - 1 мг.
Какие же странные симптомы могут оказаться сигналами дефицита железа?
- Желание съесть что-то несъедобное. Например, картон, мел, землю и пр. Такое встречается у беременных и у детей.
- Ломкие ногти необычной формы. Ногти могут иметь ложкообразную форму и легко ломаться. Правда, первый признак может указывать и на другие болезни, помимо анемии.
- Сухие и потрескавшиеся губы. Если вы столкнулись с этой проблемой летом, то у вас может быть недостаток железа. Причём трескаются при дефиците этого элемента именно уголки губ.
- Синдром беспокойных ног. При таком состоянии человек чувствует покалывание и постоянную боль в ногах.
- Опухший язык. Язык может опухнуть и стать чувствительным при атрофическом глоссите. Также можно столкнуться при этом с проблемами с речью, глотанием, жеванием. Люди с недостатком железа могут ощущать ещё и жжение, сухость во рту.
- Желание есть лёд. По-научному это называется «пагофагия». Причём возникает она в тяжёлых случаях анемии.
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