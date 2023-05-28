Шесть видов деятельности, которые сжигают больше всего калорий

По словам дипломированного диетолога Эми Гудсон, цель заключается в том, чтобы найти занятие, которое нравится, и регулярно уделять ему время. Для похудения при этом нужно ещё следить за питанием.

Вот какие виды деятельности способны с лёгкостью заменить тренировки в тренажёрном зале.

Плавание. Преимущества этого вида деятельности для похудения подтверждают научные исследования. Известно, что баттерфляй, брасс и даже плавание вольным стилем помогают ускорить сжигание жира. Всего за полчаса вы сожжёте от от 367 до 404 калорий. А ещё вы нарастите подобным образом мышцы, которые помогают сжигать в состоянии покоя калорий больше.

Зумба. В течение одного часа вы избавитесь в среднем от 500 до 800 калорий. Хотя на это могут влиять также множество факторов, в том числе генетика, возраст, интенсивность занятий.

Баскетбол. Спустя 30 минут игры человек с массой тела 70 кг, может сжечь примерно 288 калорий. К тому же баскетбол является отличным видом тренировки для всего тела.