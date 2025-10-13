Шоколад, чай и другие продукты, которые снизят давление естественным образом

Зелёный чай. Он снижает артериальное давление благодаря катехинам - антиоксидантным соединениям в составе растений. Эти вещества защищают от окисления, уменьшают воспаление в артериях и венах, предотвращают образование тромбов.

Куркума. Она может помочь людям с высоким кровяным давлением. В ходе одного обзора у участников спустя 12 недель употребления куркумы снизилось систолическое артериальное давление на 1,24 мм рт. ст. Согласно результатам другого исследования, у женщин, принимавших куркуму более трех месяцев, немного снизилось кровяное давление. Систолическое артериальное давление снизилось у людей с жировой болезнью печени, которые принимали 3000 мг куркумы каждый день в течение 12 недель.

Семена чиа. Как показывают несколько исследований, семена чиа снижают давление благодаря множеству витаминов, минералов и антиоксидантов. Пептиды (биоактивные белки) в этих семенах влияют на ангиотензинпревращающий фермент, необходимый для регуляции артериального давления. При регулярном употреблении 1 ст. л. семян диастолическое артериальное давление снижается на 6–7 мм рт. ст. Правда, необходимы дополнительные исследования для подтверждения этого.