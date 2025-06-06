Шоколад и чай помогли снизить кровяное давление

Было обнаружено, что флаван-3-олы помогают в снижении артериального давления. Это вещество также содержится в винограде и яблоках.

Кристиан Хайсс, профессор сердечно-сосудистой медицины в Университете Суррея и автор нового отчёта, отметил: у людей с гипертонией степень снижения кровяного давления была такой же, как при приёма таблеток от давления. При этом у тех, кто имел низкое артериальное давление, степень его снижения была очень незначительной.

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