Шоколад, кофеин и не только: какие продукты испортят вашу кожу

Шоколад, кофеин и не только: какие продукты испортят вашу кожуСтарайтесь их избегать
Сахар. Исследования показывают, что люди с прыщами склонны есть больше сладких продуктов, чем люди без них. Те, кто часто употребляет сладости или очень жирную пищу, на 54% чаще страдают от акне. Также газировка и другие сладкие напитки повышают вероятность появления прыщей на 18%. Поэтому откажитесь лучше от сухих завтраков, конфет, крекеров, выпечки, газировки, белого хлеба и белого риса.
Обработанные продукты. Рацион, содержащий много фастфуда (гамбургеры, картофель фри, куриные наггетсы), связан с более высоким риском возникновения акне.
Кофеин. Он усиливает реакцию нашего организма на стресс. Гормон стресса кортизол заставляет кожу вырабатывать больше жира. Это может привести к закупорке пор и прыщам.
Молочные продукты. В ходе одного метаанализа обнаружилась связь между регулярным потреблением молочных продуктов и более высоким риском появления акне. Исследования показали, что женщины чаще страдают от прыщей, если каждый день пьют молоко. Однако неясно, повышает ли риск возникновения акне употребление йогурта и сыра.
Шоколад. Он может влиять на клетки кожи и способствовать росту бактерий.
Повышенная чувствительность к определённым продуктам. При употреблении таких продуктов может возникнуть акне. Всё потому, что пищевая чувствительность связана с воспалением, а акне — это воспалительное состояние.
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