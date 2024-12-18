Шоколад, кофеин и не только: какие продукты испортят вашу кожу

Сахар. Исследования показывают, что люди с прыщами склонны есть больше сладких продуктов, чем люди без них. Те, кто часто употребляет сладости или очень жирную пищу, на 54% чаще страдают от акне. Также газировка и другие сладкие напитки повышают вероятность появления прыщей на 18%. Поэтому откажитесь лучше от сухих завтраков, конфет, крекеров, выпечки, газировки, белого хлеба и белого риса.

Обработанные продукты. Рацион, содержащий много фастфуда (гамбургеры, картофель фри, куриные наггетсы), связан с более высоким риском возникновения акне.

Кофеин. Он усиливает реакцию нашего организма на стресс. Гормон стресса кортизол заставляет кожу вырабатывать больше жира. Это может привести к закупорке пор и прыщам.