Шоколад повысит ваш уровень “хорошего” холестерина в крови

Добровольцы ежедневно должны были принимать 450 мг теобромина или плацебо. Все участники при этом соблюдали диету с ограничением калорий. Также их просили избегать продуктов, содержащих какао, а также пить не более четырёх чашек чая, кофе или колы в сутки.

Через 12 недель эксперимента у людей, которые пили добавки теобромина, было очень небольшое повышение общего уровня "хорошего" холестерина в крови. В среднем оно составляло около 0,34 мг/дл, а в группе плацебо показатели этого типа холестерина снизились примерно на 1,24 мг/дл.

Также оказалось, что теобромин повышает активность гена PPAR-альфа, который помогает организму расщеплять жир и управлять энергией.

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