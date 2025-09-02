Шпинат и другие овощи, которые избавят вас от опасного жира на животе

Шпинат. В нём содержится много каротиноидов - веществ, которые помогают бороться с воспалением и могут влиять на накопление жира. Исследования показывают, что более высокий уровень этих соединений в сыворотке крови связан с более низким уровнем висцерального жира. При этом в шпинате мало килокалорий и большое количество клетчатки, которая хорошо насыщает.

Цветная капуста. Пережёвывание помогает преобразовать глюкозинолаты в её составе в сульфорафан. Это вещество связывают со снижением уровня воспаления, повышением чувствительности к инсулину. Эти факторы защищают от накопления висцерального жира. Если не любите цветную капусту, то попробуйте брокколи.

Брюссельская капуста. Благодаря сочетанию сульфорафана и каротиноидов она вдвойне полезна для борьбы с висцеральным жиром. Кроме того, одна чашка сырой брюссельской капусты содержит 3 г клетчатки и менее 40 ккал.