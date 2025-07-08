Шпинат и другие овощи, которые помогут получить больше магния

Шпинат. На одну чашку приготовленного шпината приходится 157 мг магния. Также этот овощ богат фолатом, кальцием, железом, содержит несколько антиоксидантов.

Швейцарский мангольд. Одна чашка этого продукта в приготовленном виде даёт 150 мг магния и 20% от суточной потребности в калии. Известно, что сочетание магний и калия помогает снизить кровяное давление, вероятность развития болезней сердца.

Эдамаме. Из одной чашки приготовленного такого продукта вы получите 99,2 мг магния. Также эта порция даёт 18,5 г белка.

Тыква желудёвая. Она содержит 88,2 мг магния на чашку (в приготовленном виде). Ещё в этой тыкве много витаминов А, С, витаминов группы В, калия.

Артишок. Чашка приготовленного продукта даст вашему организму 71,4 мг магния. Также артишоки богаты калием, витаминами С и К.

Чечевица. Из одной чашки приготовленной чечевицы вы получите 71,3 мг магния. Ещё это отличный источник клетчатки и растительного белка.