Шпинат и другие продукты, которые нельзя есть при приёме магния

Шпинат. Он содержит много оксалатов, которые связывают с магнием в кишечнике. Исследования показывают, что усвоение магния из шпината ниже, чем из зелени, в которой мало оксалатов. Также в шпинате есть фитаты, способные тоже влиять на усвоение магния.

Фасоль. Она может немного ограничивать усвоение магния из-за фитиновой кислоты и некоторых видов клетчатки. Принимайте добавки с магнием за несколько часов до блюд, содержащих фасоль.

Тофу. В его состав входят фитаты, связывающиеся с магнием и ухудшающие его усвоение.

Кола. Этот напиток содержит фосфорную кислоту, которая может заставить почки выводить больше магния. Усиливать этот эффект может ещё и большое количество натрия в газировке.