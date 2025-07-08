Шпинат оказался полезнее для здоровья, чем кудрявая капуста

В кудрявой капусте и шпинате содержится одинаковое количество килокалорий. При этом клетчатки в капусте на 67% больше.

Шпинат превосходит кале по большинству витаминов и минералов. Так, в нём больше витаминов А, Е, К, фолиевой кислоты, магния, железа, марганца, калия. Витамин А нужен для зрения, иммунной функции, работы мозга, репродуктивного здоровья, а магний и калий важны для контроля артериального давления.