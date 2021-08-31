Штамм коронавируса "Дельта" стал опаснее для детей

Сейчас различия между уровнем заражения и течением болезни ("индийского" штамма коронавируса) взрослых и детей постепенно стираются, сообщает корреспондент.

По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, дети болеют ковидом в более тяжёлой форме, чем раньше. При этом у них могут даже возникать осложнения. Такое случается, например, при избыточной массе тела у ребёнка. Вместе с тем медик подчеркнул, что случаев протекания болезни в лёгкой форме и у детей, и у взрослых больше.