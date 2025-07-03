Швейцарский сыр назвали лучшим молочным продуктом для снижения давления

Низкое содержание натрия. Сокращение потребления натрия - один из лучших способов понизить кровяное давление. Помочь в этом может швейцарский сыр. Порция в 28 г содержит всего около 52 мг натрия, или 2% от суточной нормы.

Много кальция. Исследования показывают, что кальций в сыре не повышает давление и риск развития гипертонии. Более того, он может даже снизить риск возникновения инсульта.