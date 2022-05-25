Шёлк оказался способен сделать медицинские маски более эффективными

Шёлк оказался способен сделать медицинские маски более эффективнымиЭтот материал помогает лучше защититься от COVID-19
Учёные-биологи из Университета Цинциннати выяснили, что шёлк помогает лучше защититься от коронавируса. Кроме того, если носить шёлковую маску вместе с хирургической, то это позволит продлить срок службы последней. Опубликованы результаты исследования были в журнале Aerosol and Air Quality Research.
Шёлк обладает множеством преимуществ. Например, этот материал лучше пропускает воздух, чем хлопок. Отличаются шёлковые маски также антимикробными свойствами, они отводят воду, а не впитывают её, как большинство хлопковых масок.
Кроме этого, в ходе исследования было показано, что при использовании шёлковой маски вместе с хирургической нагрузка на дыхание не увеличивается.
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