Шёлк оказался способен сделать медицинские маски более эффективными

Шёлк обладает множеством преимуществ. Например, этот материал лучше пропускает воздух, чем хлопок. Отличаются шёлковые маски также антимикробными свойствами, они отводят воду, а не впитывают её, как большинство хлопковых масок.

Кроме этого, в ходе исследования было показано, что при использовании шёлковой маски вместе с хирургической нагрузка на дыхание не увеличивается.

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