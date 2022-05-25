Фитнес и здоровье
Сегодня в 19:20
1 мин.

Шёлк оказался способен сделать медицинские маски более эффективными

Этот материал помогает лучше защититься от COVID-19
Специалисты из Университета Цинциннати выяснили, что шёлк может помочь предотвратить распространение вирусов, вызывающих ковид. Для этого шёлковую маску нужно носить вместе с обычной хирургической.
Шёлк оказался способен сделать медицинские маски более эффективными

Учёные-биологи из Университета Цинциннати выяснили, что шёлк помогает лучше защититься от коронавируса. Кроме того, если носить шёлковую маску вместе с хирургической, то это позволит продлить срок службы последней. Опубликованы результаты исследования были в журнале Aerosol and Air Quality Research.

Шёлк оказался способен сделать медицинские маски более эффективными

Шёлк обладает множеством преимуществ. Например, этот материал лучше пропускает воздух, чем хлопок. Отличаются шёлковые маски также антимикробными свойствами, они отводят воду, а не впитывают её, как большинство хлопковых масок.

Кроме этого, в ходе исследования было показано, что при использовании шёлковой маски вместе с хирургической нагрузка на дыхание не увеличивается.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров