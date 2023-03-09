Сидение в смартфоне перед сном может быть полезным для подростков. И вот чем

Сидение в смартфоне перед сном может быть полезным для подростков. И вот чемК такому выводу пришли учёные из Университета Флиндерса
Хотя обычно говорят, что пользование мобильными может навредить подросткам, это не всегда так. Оказывается, смартфоны помогают им заснуть, и это подтверждено научно.
Фото: Vecteezy
В ходе нового исследования учёные обнаружили, что многие подростки обращаются к технологиям, чтобы отвлечься от плохих мыслей. Это также помогает им быстрее заснуть.
Medical Xpress
Результаты проведённого исследования были опубликованы в Sleep Advances. Участвовал в нём 631 подросток.
Эксперты также узнали, что вечером в различных приложениях сидят обычно те, у кого есть проблемы со сном. Самыми популярными отвлекающими факторами были просмотр видео на YouTube или использование музыкальных приложений, общение со сверстниками в Instagram* или Snapchat.
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