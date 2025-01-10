Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 января 2025, 16:30
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Сидячая работа и нестандартный график оказались вредны для сна

Это продемонстрировало новое исследование
Результаты научной работы, проведённой под руководством психолога Клэр Смит из Университета Южной Флориды, люди с сидячим образом жизни (а это 80% современной рабочей силы) имеют гораздо больше шансов столкнуться с бессонницей. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Occupational Health Psychology.
Сидячая работа и нестандартный график оказались вредны для сна
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В ходе нового исследования выяснилось, что для среди более чем 1000 сотрудников, опрошенных в течение десятилетия, сидячая работа и нестандартный график представляют значительную угрозу для здоровья сна. Эти два фактора связаны с ростом симптомов бессонницы на 37% среди малоподвижных работников, а также с повышением риска возникновения потребности в «досыпании» на 66% у людей с нетрадиционным рабочим графиком.

Сидячая работа и нестандартный график оказались вредны для сна
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Также проведённое исследование показало, что сидячая работа тесно связана с категорией бессонницы, которая имеет такие признаки, как трудности с засыпанием, прерывистый сон и частая дневная усталость. С большей вероятностью в группу недосыпающих попадают при этом те, кто работает в ночные смены или имеет другой нестандартный график.

Помимо этого, работа продемонстрировала, что сотрудники, которые плохо спят из-за особенностей трудовой деятельности, могут застрять в этом режиме на годы. К примеру, 90% людей, страдающих бессонницей, заметили, что их симптомы сохраняются 10 лет спустя.

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