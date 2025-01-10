Сидячая работа и нестандартный график оказались вредны для сна

Сидячая работа и нестандартный график оказались вредны для снаЭто продемонстрировало новое исследование
В ходе нового исследования выяснилось, что для среди более чем 1000 сотрудников, опрошенных в течение десятилетия, сидячая работа и нестандартный график представляют значительную угрозу для здоровья сна. Эти два фактора связаны с ростом симптомов бессонницы на 37% среди малоподвижных работников, а также с повышением риска возникновения потребности в «досыпании» на 66% у людей с нетрадиционным рабочим графиком.
Также проведённое исследование показало, что сидячая работа тесно связана с категорией бессонницы, которая имеет такие признаки, как трудности с засыпанием, прерывистый сон и частая дневная усталость. С большей вероятностью в группу недосыпающих попадают при этом те, кто работает в ночные смены или имеет другой нестандартный график.
Помимо этого, работа продемонстрировала, что сотрудники, которые плохо спят из-за особенностей трудовой деятельности, могут застрять в этом режиме на годы. К примеру, 90% людей, страдающих бессонницей, заметили, что их симптомы сохраняются 10 лет спустя.
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