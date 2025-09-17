Сидячий образ жизни повысит риск развития у вас диабета

Увеличение резистентности к инсулину. При малоподвижном образе жизни развивается инсулинорезистентность - состояние, при котором организм становится менее чувствительным к инсулину. В конечном итоге это может привести к диабету 2 типа.

Увеличение скачков уровня сахара в крови. После приёма пищи уровень глюкозы в крови может сильнее повышаться, если вы мало двигаетесь. Также вам может требоваться больше времени, чтобы этот показатель пришёл в норму. Это со временем может вызвать хронические заболевания: болезни сердца, повреждение глаз, повреждение нервов, потерю зрения. К счастью, даже двухминутная прогулка или стояние после еды могут помочь нормализировать уровень сахара в крови.