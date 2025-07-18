Сильная жажда и другие признаки, что у вас слишком высокий уровень сахара в крови

Очень сильная жажда. Если уровень сахара в крови слишком высок, то почки работают активнее, чтобы удалить избыток глюкозы. Это приводит к обезвоживанию и усилению жажды.

Учащённое мочеиспускание. При высоком уровне сахара в крови почки выводят из тканей лишнюю воду, что приводит к более частым походам в туалет, особенно ночью.

Сильный голод. Важно понимать, что чем больше углеводов вы едите, тем выше становится уровень сахара в крови.

Затуманенное зрение. Повышенный уровень глюкозы в крови заставляет организм вытягивать жидкость из тканей, в том числе из хрусталика глаза.

Усталость. Когда сахар остаётся в крови, а не доставляется клеткам, это может вызвать ощущение вялости и усталости. Особенно если вы только что съели пищу с большим количеством углеводов.

Инфекции. Некоторые виды бактерий лучше всего чувствуют себя в среде с высоким содержанием сахара. Например, это касается дрожжевых инфекций.