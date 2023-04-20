Сильно потеете по ночам? У вас могут быть эти семь видов рака

Сильно потеете по ночам? У вас могут быть эти семь видов ракаПроверьте себя
Считается, что у каждого второго человека в течение жизни разовьётся какая-либо форма рака. При этом одни симптомы этого заболевания являются специфическими, а другие - более общими. И вот на что может указывать ночная потливость.
Согласно Cancer Research UK, сильная ночная потливость либо лихорадка - это общие симптомы рака. Хотя, конечно, также подобное состояние может быть связано с инфекцией, приёмом лекарств, гормональными изменениями.
Важно поговорить с врачом, если вас беспокоит сильная ночная потливость или необъяснимая лихорадка.
Есть семь видов рака, которые могут привести к повышенному потоотделению. Это неходжкинская лимфома, лимфома Ходжкина, карциноидные опухоли, лейкемия, мезотелиома, рак кости, рак печени.
Уровень гормонов может также измениться у человека как из-за самого рака, так и из-за его лечения. Это может вызвать обильный пот по ночам.
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