Сильно потеете по ночам? У вас могут быть эти семь видов рака

Есть семь видов рака, которые могут привести к повышенному потоотделению. Это неходжкинская лимфома, лимфома Ходжкина, карциноидные опухоли, лейкемия, мезотелиома, рак кости, рак печени.

Уровень гормонов может также измениться у человека как из-за самого рака, так и из-за его лечения. Это может вызвать обильный пот по ночам.

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