Силовые и интервальные тренировки, полноценное питание и дефицит калорий: секрет получения стройных и подтянутых ног

Регулярно выполняйте силовые упражнения. Подобные тренировки — ключ к рельефным и стройным ногам. Основные группы мышц в них задействуются при выпадах, становой тяге, приседаниях, жиме ногами. Ронни Гарсия, персональный тренер из Blink Fitness, отмечает, что за счёт наращивания сухой мышечной массы в этих областях можно улучшить форму и тонус ног, увеличить плотность мышечной ткани. Это придаст им более рельефный вид. Пользователь TikTok maiahenryfit также перечислила пять лучших упражнений для приведения ног в тонус: это боковые выпады, обратные импульсные выпады, приседания плие, ходьба крабом, приседания с прыжками.

Соблюдайте дефицит калорий и питайтесь полноценно. Добиться более стройных ног поможет адекватное потребление белка, говорит Гарсия. Для поддержания обмена веществ и здоровья мышц ешьте также авокадо, оливковое масло, орехи и семена. Во время тренировок не забывайте о сложных углеводах, которые дают энергию: бобовых. сладком картофеле, цельных зёрнах, киноа. Для правильной работы мышц, сжигания жира и восстановления организма важно и пить достаточно воды.