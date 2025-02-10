Силовые тренировки, растяжки и другие фитнес-привычки, которые улучшат тело в 40+

Силовые тренировки. Они помогают сохранять кости и мышцы в норме. Также за счёт поднятия тяжестей тело сжигает калории ещё в течение двух суток после завершения тренировки.

Растяжка. Она снижает риск получения травмы, помогает поддерживать гибкость.

Выходные дни. Если вы не будете давать телу восстанавливаться, то можете свести на нет всю тяжёлую работу.

Последовательность. Чтобы увидеть результаты, стремитесь регулярно тренироваться четыре-пять раз в неделю.