Силовые упражнения вечером помогли людям спать дольше

Добровольцы пришли в лабораторию на два сеанса. Во время первого они просто сидели четыре часа и смотрели телевизор, а во время второго каждые 30 минут делали перерывы на силовые упражнения (приседания) в течение 3 минут.

Оказалось, что, когда люди выполняли упражнения, они спали потом на примерно 27 минут дольше. При этом качество сна у них осталось прежним.

Правда, по словам Раджа Дасгупта, доктора медицины, сертифицированного врача и медицинского обозревателя Национального совета по проблемам старения, необходимо провести дополнительные исследования для проверки и подтверждения полученных результатов.

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