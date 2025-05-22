Силу хвата назвали надёжным признаком общего здоровья

Сила хвата тесно связана с общей мышечной силой и сухой массой тела на протяжении всей жизни. Чем сильнее хватка человека, тем более независимым он будет, когда станет старше. Это значит, что он сможет выполнять обычные повседневные действия без посторонней помощи: вставать со стула, передвигаться по дому и т. п.

Множество научных данных показывают, что низкая сила хвата связана с большей приверженностью хроническим болезням, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания, а также с более высоким риском ранней смерти от этих болезней.

Обнаружили учёные и связь между слабой силой хвата и повышенным риском возникновения депрессии, тревоги, диабета.

В ходе одного исследования также выяснилось, что люди, которые умерли до 79 лет, имели в 2,5 раза меньше шансов, чем те, кто дожил до 100 лет, оказаться в верхних 33% по силе хвата в среднем возрасте. Правда, в рамках другой работы оказалось, что исходная сила хвата руки была одинаковой у тех, кто умер между началом и концом исследования. Лучшими же предикторами долголетия оказались общая мышечная масса тела и сила ног.

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