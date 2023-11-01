Симптомы гриппа, которые также указывают на рак

Для подтверждения диагноза рака необходимо сделать рентген грудной клетки. Если перечисленные выше симптомы сохраняются дольше двух недель, то обратитесь к врачу. Они могут указывать на две разновидности рака: лимфому и лейкемию.

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