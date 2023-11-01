Симптомы гриппа, которые также указывают на рак

Симптомы гриппа, которые также указывают на ракБудьте осторожны
Машиул Чоудхури, доктор медицинских наук и руководитель отделения инфекционных заболеваний в онкологических центрах Америки, подчеркнул, что иногда рак и грипп могут ощущаться одинаково. Связано это с тем, что они обладают схожими механизмами развития.
При гриппе у вас поднимается температура, ослабевает иммунитет, вы ощущаете недомогание. И это не единственные признаки гриппа, которые идентичны симптомам рака.
Среди дополнительных признаков выделяются: озноб, усталость, потеря веса, увеличение лимфатических узлов, постоянный кашель.
Для подтверждения диагноза рака необходимо сделать рентген грудной клетки. Если перечисленные выше симптомы сохраняются дольше двух недель, то обратитесь к врачу. Они могут указывать на две разновидности рака: лимфому и лейкемию.
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