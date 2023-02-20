Фитнес и здоровье
21:52, 20 февраля 2023
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Симптомы, которые указывают на то, что рак распространился по вашему организму

Если заметите их, срочно обратитесь к врачу

Примерно 90% процентов смертей от рака связаны с тем, что болезнь распространяется на другие органы. Врач перечислил признаки этого процесса.

Симптомы, которые указывают на то, что рак распространился по вашему организму

Фото: City Bar Justice Center

Раковые клетки не обязательно концентрируются только в одном месте в организме. Они могут распространяться и на другие части тела. Называется подобное состояние метастатическим раком.

Различные виды рака обычно переходят на определённые органы. К примеру, рак молочной железы - на головной мозг, кости, печень или лёгкие, рак кишечника - на лёгкие, печень, лимфатические узлы, рак поджелудочной - на печень и желудок.

Симптомы, которые указывают на то, что рак распространился по вашему организму

RDM

Признаки метастатического рака зависят от места распространения заболевания. Так, боль в груди и одышка возникает при метастазах в лёгких, переломы и боль в костях - при метастазах в костях, желтуха и вздутие живота - при метастазах в печени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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