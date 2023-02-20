Симптомы, которые указывают на то, что рак распространился по вашему организму

Раковые клетки не обязательно концентрируются только в одном месте в организме. Они могут распространяться и на другие части тела. Называется подобное состояние метастатическим раком.

Различные виды рака обычно переходят на определённые органы. К примеру, рак молочной железы - на головной мозг, кости, печень или лёгкие, рак кишечника - на лёгкие, печень, лимфатические узлы, рак поджелудочной - на печень и желудок.