Симптомы, которые указывают на то, что рак распространился по вашему организму

Симптомы, которые указывают на то, что рак распространился по вашему организмуЕсли заметите их, срочно обратитесь к врачу
Примерно 90% процентов смертей от рака связаны с тем, что болезнь распространяется на другие органы. Врач перечислил признаки этого процесса.
Фото: City Bar Justice Center
Раковые клетки не обязательно концентрируются только в одном месте в организме. Они могут распространяться и на другие части тела. Называется подобное состояние метастатическим раком.
Различные виды рака обычно переходят на определённые органы. К примеру, рак молочной железы - на головной мозг, кости, печень или лёгкие, рак кишечника - на лёгкие, печень, лимфатические узлы, рак поджелудочной - на печень и желудок.
RDM
Признаки метастатического рака зависят от места распространения заболевания. Так, боль в груди и одышка возникает при метастазах в лёгких, переломы и боль в костях - при метастазах в костях, желтуха и вздутие живота - при метастазах в печени.
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