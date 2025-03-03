Скакалка и другие альтернативы бегу, сжигающему калории

Скакалка и другие альтернативы бегу, сжигающему калорииВот что ещё вы можете попробовать из кардио
Скакалка. Прыгая на скакалке 10 минут, вы сможете сжечь в среднем около 100 ккал, говорит Кэти Лоутон, доктор медицины.
Махи гирей. Это отличный способ сжечь калории и увеличить частоту сердечных сокращений. Об этом сказал Крис Колба, физиотерапевт в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо.
Боевые канаты. За 10 минут такой активности вы избавитесь примерно от 100−120 калорий.
Гребной тренажёр. Он не будет нагружать суставы, но при этом укрепит верхнюю часть тела. Здесь также имеет решающее значение правильная техника: она позволит избежать травм от перенапряжения.
Лестничный тренажёр. При использовании этого тренажёра избегайте сутулиться или держаться за поручни.
Пеший туризм. Убедитесь только, что вы идёте по тропе с крутыми подъемами. Это повысит частоту сердечных сокращений, поможет получить максимальную пользу для здоровья.
Велоспорт. Он нагружает суставы меньше и выводит вашу физическую форму на новый уровень.
Плавание. Отличный вариант для людей, которые восстанавливаются после травм, или для пожилых, которые не хотят нагружать суставы.
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