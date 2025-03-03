Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 марта 2025, 01:30
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Скакалка и другие альтернативы бегу, сжигающему калории

Вот что ещё вы можете попробовать из кардио
Не всем нравится бегать, а кому-то нельзя это делать из-за проблем со здоровьем. К счастью, есть множество активностей, которые дают примерно те же преимущества, что и бег. О них рассказала Кейт Мейер, сертифицированный персональный тренер Garage Gym Reviews.
Скакалка и другие альтернативы бегу, сжигающему калории
© Swimming.org

Скакалка. Прыгая на скакалке 10 минут, вы сможете сжечь в среднем около 100 ккал, говорит Кэти Лоутон, доктор медицины.

Махи гирей. Это отличный способ сжечь калории и увеличить частоту сердечных сокращений. Об этом сказал Крис Колба, физиотерапевт в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо.

Боевые канаты. За 10 минут такой активности вы избавитесь примерно от 100−120 калорий.

Гребной тренажёр. Он не будет нагружать суставы, но при этом укрепит верхнюю часть тела. Здесь также имеет решающее значение правильная техника: она позволит избежать травм от перенапряжения.

Скакалка и другие альтернативы бегу, сжигающему калории
© Shutterstock

Лестничный тренажёр. При использовании этого тренажёра избегайте сутулиться или держаться за поручни.

Пеший туризм. Убедитесь только, что вы идёте по тропе с крутыми подъемами. Это повысит частоту сердечных сокращений, поможет получить максимальную пользу для здоровья.

Велоспорт. Он нагружает суставы меньше и выводит вашу физическую форму на новый уровень.

Плавание. Отличный вариант для людей, которые восстанавливаются после травм, или для пожилых, которые не хотят нагружать суставы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.