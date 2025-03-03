Скакалка и другие альтернативы бегу, сжигающему калории

Скакалка. Прыгая на скакалке 10 минут, вы сможете сжечь в среднем около 100 ккал, говорит Кэти Лоутон, доктор медицины.

Махи гирей. Это отличный способ сжечь калории и увеличить частоту сердечных сокращений. Об этом сказал Крис Колба, физиотерапевт в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо.

Боевые канаты. За 10 минут такой активности вы избавитесь примерно от 100−120 калорий.

Гребной тренажёр. Он не будет нагружать суставы, но при этом укрепит верхнюю часть тела. Здесь также имеет решающее значение правильная техника: она позволит избежать травм от перенапряжения.