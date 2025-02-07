Скир и греческий йогурт оказались одинаково полезны для здоровья

Традиционный скир делают из обезжиренного молока. Но и он, и греческий йогурт могут быть обезжиренными, с низким содержанием жира и с высоким. Самым полезными вариантом йогурта будет самый простой — без добавок.

Выбор между греческим йогуртом и скиром может зависеть от ваших личных предпочтений. У исландского йогурта боле густая консистенция и более глянцевый блеск. Обычно в этом продукте меньше жира, чем в греческом йогурте.