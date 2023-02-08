Сколько алкогольных напитков в неделю значительно повышают риск развития рака

Национальная служба здравоохранения Великобритании советует употреблять не более шести унций бокалов вина или шести пинт 4-процентного пива в неделю. В идеале выпивать всё это нужно в течение трёх или более дней.

Риск развития рака, как выяснили учёные, был низким у тех, кто в неделю потреблял два или меньше стандартных напитка в неделю. Под стандартным напитком понимается 12 унций* пива или сидра (5% алкоголя), 5 унций вина (12% алкоголя), 1,5 унции виски, водки или джина (40% алкоголя).

Умеренным риск развития рака был у людей, которые пили 3-6 стандартных порций алкоголя в неделю, а высоким - у тех, кто потреблял 7 и больше стандартных порций в неделю.

*1 унция = 29,5735 миллилитра.

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