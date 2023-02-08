Сколько алкогольных напитков в неделю значительно повышают риск развития рака

Сколько алкогольных напитков в неделю значительно повышают риск развития ракаСпиртное ещё вреднее, чем учёные думали раньше
Канадские специалисты выпустили новое руководство по употреблению алкоголя после того, как появились научные данные о том, что умеренный риск развития рака связан с 3-6 порциями алкоголя. Недавнее же исследование внесло корректировки в эти данные.
Фото: NPR
Последние результаты исследований демонстрируют, что каждый дополнительный спиртной напиток в неделю значительно увеличивает риск неприятных последствий для здоровья. В частности, вероятность инсульта, рака, болезней сердца. Об этом пишет Medscape.
В ходе одного исследования выяснилось, что алкоголь способен вызвать минимум семь видов рака. Чаще всего он способствует развитию рака толстой кишки или молочной железы. Кроме того, употребление спиртного считается фактором риска развития большинства сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании советует употреблять не более шести унций бокалов вина или шести пинт 4-процентного пива в неделю. В идеале выпивать всё это нужно в течение трёх или более дней.
Риск развития рака, как выяснили учёные, был низким у тех, кто в неделю потреблял два или меньше стандартных напитка в неделю. Под стандартным напитком понимается 12 унций* пива или сидра (5% алкоголя), 5 унций вина (12% алкоголя), 1,5 унции виски, водки или джина (40% алкоголя).
Умеренным риск развития рака был у людей, которые пили 3-6 стандартных порций алкоголя в неделю, а высоким - у тех, кто потреблял 7 и больше стандартных порций в неделю.
*1 унция = 29,5735 миллилитра.
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