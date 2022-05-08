Сколько алкоголя в день нужно пить, чтобы заработать жировую болезнь печени

Сколько алкоголя в день нужно пить, чтобы заработать жировую болезнь печениИ что можно сделать для восстановления этого органа
Как отмечают специалисты, жировая болезнь печени возникает у 90 процентов людей, которые употребляют больше 40 граммов спиртного, или четыре порции алкоголя, в сутки. Национальная служба здравоохранения Великобритании говорит, что это примерно два средних (175 миллилитров) бокала вина (крепость - 12 градусов) или меньше двух пинтов пива (крепость - 4 градуса).
Эксперты также добавляют, что для снижения вероятности развития болезни печени нужно уменьшить количество алкоголя до 14 порций в неделю максимум. А если отказаться от спиртных напитков полностью, то можно даже восстановить печень и снизить риск прогрессирования жировой болезни печени на ранних стадиях.
Несмотря на то что печень может восстанавливаться, при длительном злоупотреблении алкоголем эта способность утрачивается. Тогда повреждение органа будут уже необратимым.
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