Сколько алкоголя в день нужно пить, чтобы заработать жировую болезнь печени

Как отмечают специалисты, жировая болезнь печени возникает у 90 процентов людей, которые употребляют больше 40 граммов спиртного, или четыре порции алкоголя, в сутки. Национальная служба здравоохранения Великобритании говорит, что это примерно два средних (175 миллилитров) бокала вина (крепость - 12 градусов) или меньше двух пинтов пива (крепость - 4 градуса).

Эксперты также добавляют, что для снижения вероятности развития болезни печени нужно уменьшить количество алкоголя до 14 порций в неделю максимум. А если отказаться от спиртных напитков полностью, то можно даже восстановить печень и снизить риск прогрессирования жировой болезни печени на ранних стадиях.