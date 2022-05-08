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Сколько алкоголя в день нужно пить, чтобы заработать жировую болезнь печени

И что можно сделать для восстановления этого органа
Если переборщить в количеством выпитого и пить много регулярно, то может возникнуть жировая болезнь печени. Причём эксперты уже выяснили, сколько спиртного в день для этого требуется.
Сколько алкоголя в день нужно пить, чтобы заработать жировую болезнь печени

Как отмечают специалисты, жировая болезнь печени возникает у 90 процентов людей, которые употребляют больше 40 граммов спиртного, или четыре порции алкоголя, в сутки. Национальная служба здравоохранения Великобритании говорит, что это примерно два средних (175 миллилитров) бокала вина (крепость - 12 градусов) или меньше двух пинтов пива (крепость - 4 градуса).

Эксперты также добавляют, что для снижения вероятности развития болезни печени нужно уменьшить количество алкоголя до 14 порций в неделю максимум. А если отказаться от спиртных напитков полностью, то можно даже восстановить печень и снизить риск прогрессирования жировой болезни печени на ранних стадиях.

Сколько алкоголя в день нужно пить, чтобы заработать жировую болезнь печени

Несмотря на то что печень может восстанавливаться, при длительном злоупотреблении алкоголем эта способность утрачивается. Тогда повреждение органа будут уже необратимым.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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