Сколько авокадо нужно есть ежедневно, чтобы понизить уровень холестерина

В целом, согласно результатам эксперимента, при ежедневном употреблении авокадо общее качество диеты участников увеличилось на 8 баллов из 100.

В проведённом же в рамках исследования эксперименте приняли участие более тысячи человек. Все они страдали ожирением или лишним весом. Половина из них ела по одному авокадо в сутки, а другая половина не меняла привычный рацион (но эта группа должна была есть меньше двух плодов авокадо в месяц).

Оказалось, что благодаря ежедневному употреблению авокадо общий холестерин у добровольцев снизился на 2,9 мг/дл, а «плохой» - на 2,5 мг/дл.

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