Сколько чайных ложек сахара в день нужно получать, чтобы улучшить здоровье

Также употребление подслащённых сахаром напитков приводило к набору веса при самом высоком уровнем потребления по сравнению с самым низким. А любое потребление сахара по сравнению с отказом от него связано было с увеличением накопления жира в мышцах и печени.

При увеличении потребления напитков с сахаром на одну порцию в неделю на 4% возрастал риск развития подагры. Если же количество таких напитков увеличивалось на 250 мл в день, то это приводило к повышению риска развития подагры на 17%, а также к увеличению на 4% риска смерти и ишемической болезни сердца. Помимо этого, при каждом увеличении на 25 г в сутки употребления фруктозы риск развития рака поджелудочной повышался на 22%.

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