Сколько чашек чая в день можно пить без вреда для здоровья

Сколько чашек чая в день можно пить без вреда для здоровьяИ чем опасно слишком большое количество чая
Все знают, что пить много кофе вредно. Но об опасности чая в больших количествах говорят нечасто. Что же случится, если вы переборщите с чаем, и сколько чашек чая в день можно пить?
Чай содержит вещества танины, которые отличаются вяжущим и антибактериальным свойствами. Но при употреблении чая в больших количествах эти вещества уменьшают усвояемость железа и могут привести к дефициту этого элемента. Особенно плохо из-за танинов усваивается железо из растительных источников вроде орехов, бобов, шпината.
В состав чая входит кофеин. Чем дольше заваривается напиток, тем больше в нём кофеина. В больших количествах кофеин может привести к появлению беспокойства, усилению стресса, а также к раздражительности, проблемам со сном, головным болям. Это доказывают научные исследования. Также встречаются такие побочные эффекты чрезмерного употребления кофеина и чая, как изжога, головокружение, усиление симптомов кислотного рефлюкса.
Если пить чая чересчур много или натощак, то это приведёт к некоторым неприятным симптомам. Среди них - тошнота, боли в желудке.
А ещё в листьях чая могут содержаться токсичные элементы. Научные исследования подтверждают, что токсины содержатся во многих разновидностях чая. К примеру, в ходе исследования, опубликованного в Journal of Toxicology, выяснилось, что во всех 30 образцах есть свинец.
Безопасной дозой чая считается 3-4 стакана (710-950 мл) в день. Правда, у некоторых людей побочные эффекты появиться могут и при употреблении меньшего количества напитка.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.