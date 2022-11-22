Сколько чашек чая в день можно пить без вреда для здоровья

Если пить чая чересчур много или натощак, то это приведёт к некоторым неприятным симптомам. Среди них - тошнота, боли в желудке.

А ещё в листьях чая могут содержаться токсичные элементы. Научные исследования подтверждают, что токсины содержатся во многих разновидностях чая. К примеру, в ходе исследования, опубликованного в Journal of Toxicology, выяснилось, что во всех 30 образцах есть свинец.

Безопасной дозой чая считается 3-4 стакана (710-950 мл) в день. Правда, у некоторых людей побочные эффекты появиться могут и при употреблении меньшего количества напитка.

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